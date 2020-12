Früher kannten wir es so nicht, es war normal jeden Tag zur Schule zu gehen, im Internat zu schlafen, aufeinander zu hocken und in einem Klassenzimmer zu sitzen und zu lernen. Vor allem die Gemeinschaft die man dadurch entwickelt, geht jedem von uns ab. Seine besten Freunde, Bekannte und Familie nicht mehr zu treffen, nicht mehr im regen Meinungsaustausch mit ihnen zu stehen und wenn doch, dann nur über Videokonferenzen. Das alles hat lange keinen so großen Wert wie sich gegenüber zu stehen. Vor allem die Kommunikationsschwierigkeiten, das falsch verstehen von Aufgaben, die man für die Schule erledigen muss, sind schwierig zu bewerkstelligen und stellen sich meist erst heraus, wenn der Abgabetermin schon verstrichen und die Kontrolle erfolgt ist.

Alles gar nicht so einfach, wie wir feststellen konnten; und trotzdem versucht jeder Einzelne von uns das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Wir lernen dazu, versuchen mit den Lehrern, Mitschülern und Mitschülerinnen besser zu kommunizieren, das Gesagte und bisher Gelernte richtig umzusetzen, denn schlussendlich werden hoffentlich wieder bessere Zeiten kommen, in denen wir wieder in einem Raum ohne viele Regeln gemeinsam lernen, Spaß haben und Zeit verbringen können.

Gerade in der letzten Zeit haben wir gelernt, dass die Regeln wohl oder übel befolgt werden müssen, damit wir so schnell wie möglich wieder in ein erträgliches Leben kommen, aber auch damit die Gefahr der Neuansteckungen möglichst reduziert und die Todesopfer geringgehalten werden. Darum appelliere ich an alle verantwortungsvollen Leser und Leserinnen, haltet euch auch in Zukunft an die vorgeschriebenen Regeln, um so mehr sich daran halten umso schneller sind dies wieder weg und wir können wieder normal leben.

Lena Alteneder

LFS Unterleiten