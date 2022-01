Warum ich diese Verbindung herstellte und wieso mich die Rede so alarmierte, möchte ich im Folgenden erläutern. Es sei noch vermerkt, dass ich mich nicht zur in der Rede thematisierten Impfpflicht äußern möchte, der Fokus dieses Briefes gilt etwas anderem.

Herbert Kickl wirft den Abgeordneten der Regierungsparteien antidemokratisches Handeln vor, sie seien von der Pharmalobby gekauft und somit korrupt, außerdem würden sie im Parlament als verlängerter Arm der Ministerien abstimmen. Er spricht ihnen also ihre Integrität ab, gibt mehrmals zu verstehen, wie wenig Respekt er vor ihnen habe. „Mutual toleration“, das Anerkennen anderer Parteimitglieder als rechtmäßig wird in „How democracies die“ als wichtiger demokratischer Grundwert genannt. Kickl fehlt dieser offenbar, ein Anzeichen für autoritäres Verhalten. Weiter noch, er stellt die Existenz beziehungsweise das zukünftige Bestehen der österreichischen

Rechtsstaatlichkeit in Frage. Formulierungen wie „die totale Macht“ der Regierung, „Gesundheitskommunismus“ und die Anspielung auf eine Verfolgung sowie ein „downgrading“ der Ungeimpften als Bürger 2. Klasse müssen als Vergleiche zu einer Nazi-ähnlichen Diktatur gewertet werden. Das widert mich persönlich an, den Holocaust, also die systematische Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung von über 5 Millionen Juden mit den Pandemiebekämpfungsmaßnahmen der Regierung zu vergleichen ist mehr als pietätlos, es ist schlichtweg inakzeptabel. Gesetze sind essentiell in einem Rechtsstaat, die Gurtpflicht beim Autofahren ist keine „Entmachtung“ der Bürger:innen, sondern ein staatlicher verankerter Schutz zum leiblichen Wohl.

Kickl leugnet bewusst Wissenschaft und Fakten, indem er zum Beispiel behauptet die Mehrheit auf der Straße wäre gegen die Impfung. Stand 19.01.2022 haben in Österreich 71,8% der

Bevölkerung einen gültigen Impfnachweis, von Mehrheit kann also keineswegs die Rede sein.

Gegen Ende seiner Rede droht Kickl der Regierung direkt („das werden Sie selbst am eigenen Leibe zu spüren bekommen“). Das kann man als Aufruf zu Gewalt deuten. Des Weiteren werde er mit „diesen Menschen draußen die Impfpflicht zum Kippen bringen“. Offene Aufrufe zu Gewalt und Missachten demokratischer Regeln sind autoritäre Verhaltensweisen, Kickl kündigt sogar offen seinen eigenen Gesetzesbruch an (er werde sich trotz Impfpflicht nicht impfen lassen).

Kickl hat eine Grenze überschritten, diese autoritären Züge, offene Drohungen, Lügen und populistische Rhetorik machen mir Sorgen. Auch wenn unser Bundespräsident gerne auf unsere starke Verfassung verweist, diese Institution allein reicht nicht. Das hat sich in der Geschichte anderer Länder mehrmals gezeigt. Kickl und die FPÖ sind Teil unserer Demokratie und eine starke Demokratie wird auch mit diesen populistischen Angriffen von innen heraus fertig. Eine starke Demokratie braucht aber auch Politiker:innen in allen Parteien, die unsere demokratische Werte hochhalten, sie braucht eine unabhängige Justiz, sowie unabhängige und objektive Berichterstattung. Sie braucht vor allem mündige Bürger:innen, die sich klar und deutlich gegen solche Angriffe positionieren. Um Karl Popper zu zitieren: „Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“

Sebastian Bauer