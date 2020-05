Mittlerweile ist der Strich nicht mehr zu erkennen, die Aktion hat mich aber nachhaltig beschäftigt. Waidhofen ist eine fantastische Stadt, die fast alles bietet, was man fürs alltägliche Leben halt so braucht. Dementsprechend spielen sich 95 Prozent meiner Wege von der Bachwirtsiedlung, meinem Wohnort, bis in das Stadtzentrum ab. Es schmerzt mich, diese eigentlich fürs Radln prädestinierte Strecke seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr befahren zu können. Undenkbar, schlichtweg zu gefährlich ist sie mit Baby im Radanhänger. Die Straße ist zu schmal, die Autos sind oftmals zu schnell unterwegs und Überholmanöver daher einfach riskant. Im Ernstfall ziehen wir auf dem Rad natürlich den Kürzeren. Daran ändert auch der lange herbeigesehnte, mehrmals eingeforderte und nun hoffentlich bald fertiggestellte Radweg nichts: Der endet nämlich einen guten Kilometer vor Waidhofen City. So ein Mehrzweckstreifen, der für keinen Verkehrsteilnehmer Nachteile, für uns Radler aber schlichtweg mehr Sicherheit bedeuten würde, ist da gar keine blöde Idee.“

Lucia Kößl, Waidhofen