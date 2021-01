Sollte aus dem ökosozialen Bauprojekt nichts werden ist dabei nichts verloren. Alle Teilnehmer am System lernen ja daraus. Im Idealfall entwickelt sich daraus etwas Besseres. Viel schlimmer wäre es, wenn das Projekt rücksichtslos durchgezogen wird; und sich danach herausstellt, dass es so nicht beispielhaft werden kann.

In Wien wird so undurchdacht ‚experimentell‘ gearbeitet. Zum Leidwesen der Wiener. Im 21. Bezirk, Nordmanngasse 25, gibt es seit etwa 20 Jahren eine autofreie Wohnanlage. So bestechend die Idee war: Kopiert wurde sie nie. Das Modellhafte scheiterte z.B. daran, dass bei weitem nicht alle Bewohner keinen Zulassungsschein für ein KFZ besitzen – die Eingangsvoraussetzung dort eine Wohnung zu bekommen. Da es aber in dieser Anlage keine Garage gibt, verparken die Bewohner erst recht die Umgebung.

Reinhold Sulz, Wien/Korneuburg

Leserbrief zum Kommentar/Artikel " War Vorarbeit ganz umsonst ".