Immer mehr Natur wird zubetoniert

Umwidmung von Weingärten, damit Wohnhäuser gebaut werden können, obwohl viele Häuser leer stehen. Das Zubetonieren in Krems und in der Wachau nimmt erschreckende Ausmaße an. Das Schlimmste daran: Es scheint kaum jemanden zu stören. Die Natur verliert immer, wenn es um Geld und finanzielle Belange geht. Anscheinend wird sich der Spruch „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann“ noch bewahrheiten.

Hey Leute, wann wachen wir endlich auf? Wann tun wir etwas dafür, damit wir die Erde unseren Kindern in einem lebenswerten Zustand übergeben können?

Dr. Reinhard Pozniak, Oberloiben