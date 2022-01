Immer weniger HauptwohnsitzerInnen -was tut die Regionalpolitik jetzt?

Leserbrief zum Beitrag:

Bevölkerungsentwicklung im Waldviertel

Immer weniger HauptwohnsitzerInnen - und was tut die Regionalpolitik jetzt?

Dieser auf den aktuellen Statistiken basierende und gut aufbereitete Beitrag zeigt auch die im Bezirk Gmünd mittlerweile offensichtliche Auswirkung mehrerer, zusammenfallender und neuer Entwicklungen. Dazu zählen die Corona-Pandemie, die Klimakrise, die Veränderung Richtung digitale Arbeitswelt und die steigenden Immobilienpreise im Zentralraum. Die Jahrhundertchance, welche die notwendige Reaktion auf diese Entwicklung wäre, nämlich der Vollausbau der Franz-Josefs-Bahn liegt auf dem Tisch. Dieser würde die gesamte Region nach oben pushen. Aber offenbar traut sich keiner diese Chance einzufordern. Mit einer Fahrzeitverkürzung, sofort auf 90 Minuten und kurzfristig auf 72 Minuten, hat die Region des oberen Waldviertels die Chance sich als „Zukunftsregion zwischen Wien, Budweis und Linz“ zu etablieren. Was es braucht ist eine gemeinsame Strategie der Region statt einem gemeinsamen hinbecken auf angebliche Sündenböcke. Wir möchten hierzu ein paar Denkanstöße liefern:

Nicht nur Hauptwohnsitzer bringen Geld in die Region

Bei der Analyse der BürgermeisterInnen ist man schnell beim Suchen nach einem Schuldigen. Und das sind die Altbekannten – die „ NebenwohnsitzerInnen “ weil die dem Bund ja weniger wert sind. Darum werden sie auch gleich einmal auf Gemeindeebene als nicht vollwertig angesehen. Für die Gemeinden kommt ja weniger Geld auf direktem Weg in deren Kassen rein und man müsse aber dennoch die Infrastruktur für Sie in Schuss halten. Dass NebenwohnsitzerInnen beispielsweise die gleiche Höhe an Müll-, Wasser- und Kanalisationsgebühren - trotz geringerer Inanspruchnahme zahlen wird außer Acht gelassen, wie vieles andere. Die Frage, was man besser machen könnte, stellt sich für einige offensichtlich nicht. Andere wiederum denken schon weiter und Hoffen auf den mittelfristigen Schwenk zum dauerhaften Verbleib der Zugezogenen. Ein essenzieller Punkt, welcher jedoch auch in diesem Beitrag wieder einmal fehlt, ist die Tatsache, dass diese NebenwohnsitzerInnen im Regelfall Liegenschaften aufkaufen und diese durch regionale Betriebe renovieren lassen. Diese Investitionen, meist mehreren Hunderttausend Euro, landen auch in der Region. Bei den VerkäuferInnen der Liegenschaften sowie bei den exzellenten Waldviertler Handwerksbetrieben und diese Investitionen betragen ein Zig-faches des Finanzausgleiches. Auch wenn dieses Geld nicht direkt, aber über Umwege zumindest teilweise in der Gemeindekasse landet. Das sollte schon einmal gesagt und klargestellt werden!

Ein Strategiewechsel ist überfällig: gemeinsam Chancen nutzen - statt Schuldige suchen

Eigentlich sollte jeder Bewohner gleich viel wert sein! Jeder und jede die ins Waldviertel zurück oder zuzieht, sollte als Gewinn für die Region wahrgenommen werden. In den überwiegenden Fällen hatten die angeblich Zugewanderten sowieso schon irgendeinen Waldviertel-Bezug. Wenn man nun dennoch mehr HauptwohnsitzerInnen in der Gemeinde haben möchte, dann sollte man vielleicht einmal ergründen, woran es bisher hakt. Eine systematische Befragung der NebenwohnsitzerInnen wäre hier schon von Vorteil, um hier an den Problemstellen ansetzen zu können. Also mit den Betroffenen reden – anstelle über sie zu reden wäre sinnvoll. Hier wird wohl schnell das altbekannte Thema der fehlenden Infrastruktur zum Vorschein kommen. In Wirklichkeit geht es jetzt darum, die große Chance zu nutzen, um aus den Wochenendlern neue Hauptwohnsitzer zu machen, welche dann nur mehr zwischenzeitlich ein paar Tage in den Zentralraum tagespendeln müssen. Wenn schon die Arbeitsplätze, Studien- und Bildungsplätze nicht zu den Menschen kommen, müssen diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln menschenwürdig zu erreichen sein. Als menschenwürdig sind wohl Fahrzeiten von unter 90 Minuten (Tür zu Tür) zu sehen, wo der Großteil der Strecke nicht selbst gefahren werden muss. Die Reisezeit muss also nutzbar sein – für privates oder bereits die Arbeit und natürlich muss diese An-, und Rückfahrt umweltverträglich sein. Wir reden also von eine Hochleistungsbahn (160km-Strecke) mit entsprechenden Zubringersystemen zum Bahnhof, die es dafür braucht. Die alte Lebensader FJB, ordentlich ausgebaut, von Budweis über Gmünd nach Wien kann diese Aufgabe stemmen. Auf südböhmischer Seite kann man sich schon jetzt ansehen, wie das geht. Dort laufen bereits die Baumaschinen.

Vieles spricht für die Zukunftsregion Waldviertel – doch was fehlt noch?

Auch wenn unsere Region in Bezug auf den Infrastrukturausbau vom Land NÖ immer noch als Grenzregion behandelt wird, so sind dem Waldviertel in den letzten Jahren zusätzlich zum Grenzfall vor 30 Jahren dennoch einige Dinge in den Schoß gefallen. Erstens hat die sommerliche Hitze in den Städten (besonders Wien) ein neues, und oftmals gesundheitlich belastendes Level erreicht. Aus dem verschrienen, mystisch und kalten Waldviertel ist plötzlich die „ Dauersommerfrische Destination Waldviertel “ geworden. Hier hat man also von der Klimakrise in diesem Hinblick profitiert, auch wenn entsprechend negative Auswirkungen (Stichwort Borkenkäferplage) gleichzeitig in anderen Bereichen auch schon eintreten. Die Immobilienpreise und Mietkosten steigen im städtischen Bereich und im Wiener Umfeld für viele in unfinanzierbare Höhen. Die Menschen werden somit in weiter entfernte und damit noch leistbare Regionen wie das Waldviertel ausweichen. Die massiv ausgeweitete Möglichkeit einige Tage in der Woche von zuhause aus zu arbeiten (Homeoffice – Digitalisierung und New Work) macht auch diese abgelegenen Regionen grundsätzlich attraktiver. Basis dafür ist, dass es natürlich eine entsprechende (Glasfaser) Infrastruktur vor Ort gibt. Hier sind wir auch schon am Aufholen – und damit eröffnet sich für unser Waldviertel neue Möglichkeiten aufgrund neuer Wochenverteilungen und neuer Arbeitszeiten. So wird es immer öfter möglich etwa 4 Tage am Land zu verbringen, inklusive Arbeitszeiten und nur mehr drei einzelne Tage in der Stadt bzw. am städtischen Arbeitsplatz in den Zentralräumen pendeln zu müssen. Essenziell ist dabei die Frage: Wie kommt man aber in die Stadt ohne inakzeptable Fahrzeit und ohne Parkplatz-Stress?

Vom Wochenend-Waldviertler zum Wochentagespendler in den Zentralraum – was brauchts?

Da im Zentralraum Leistungen und Ansprüche wie etwa ein Parkpickerl an der Meldung des Hauptwohnsitzes hängen, ist bisher oftmals eine Meldung dort einfach zwingend notwendig. Das zeigt sich an den aktuellen Zahlen ja ganz eindeutig. Wie bringen wir das Waldviertel in Zukunft näher an die Zentralräume und wann ist tagespendeln interessant? Das ist einfach zu beantworten: Nämlich dann, wenn die Fahrzeit am besten weit unter 90 Minuten liegt und die Reisequalität passt. Beides werden wir in unser Gmünder Region Richtung Wien mit dem Auto auch in Zukunft nicht schaffen. Ein Vollausbau der Franz-Josefs-Bahn könnte das wiederum leisten. Er könnte mittelfristig die Fahrzeit von Gmünd nach Wien auf 72 Minuten verkürzen. Kurzfristig wären schon 90 Minuten erreichbar. Mit einem Schlag wäre die Region Gmünd-Schrems-Heidenreichstein die Zentralregion zwischen Budweis und Wien. Derzeit zuckelt man dennoch zirka 2 Stunden und 15 Minuten dahin. Warum aber fordert die Regionalpolitik niemand diesen wegweisenden Bahn-Ausbau ein? Die konkreten Forderungen stellen wir als Pro-Bahn-Initiative seit Jahren. Mehr dazu finden sich auf der Facebook-Seite der Initiative Pro FJB.

Horner Aderlass auf Kosten des Nordens – und keiner hat‘s gesehen?

Im Jahr 2015 schien es, als würde in diese Richtung endlich etwas geschehen. Die Versprechen eines großen FJB-Ausbaues, der seit 1991 immer wiederkehrt, schien in greifbarer Nähe gerückt. Eine FJB-Ausbaustudie sollte es endlich richten. Die offizielle Präsentation 2016 relativierte schon vieles und mittlerweile wagt es kein Landespolitiker mehr das Wort „FJB Ausbau“ in den Mund zu nehmen. Von Aufwertung, Attraktivierung, Verbesserung und Erhaltungsmaßnahmen ist nun nur mehr die Rede. Obwohl gerade Persönlichkeiten aus dem oberen Waldviertel am vehementesten den FJB-Ausbau einforderten, ist als großer Gewinner des ganzen Prozesses ist die Stadt Horn hervorgegangen. Hier wird in den nächsten Jahren eine FJB-Sackgasse anstelle des bestehenden Kamptalbahn-Astes errichtet. Ganz nach dem Motto: Koste es was es wolle – denn notwendig ist diese Strecke in dieser Form nicht. Die großen FJB-Investitionen laufen hier rein und nördlich von Horn gibt es auf der Bestandsstrecke nur mehr Erhaltungsarbeiten auf einer mehr als 150 Jahre alten FJB-Kurven-/Bogentrasse. Für die bestehenden Bahnpendler ein Schlag ins Gesicht, denn die Fahrzeitverkürzung wird bis 2027 maximal 8 Minuten betragen. Die Stadt Horn wird damit im Jahr 2027 in ca. 55 Minuten von Wien aus erreichbar sein – ohne Umsteigen. Genau dort werden wohl in Zukunft die Hauptwohnsitz-WaldviertlerInnen schwerpunktmäßig zuziehen. Von Gmünd fährt man dann mit der Bahn über Eggenburg (Umstieg) mindestens 70 Minuten nach Horn. Also länger als man nach einem echten FJB-Ausbau bis nach Wien brauchen würde. Damit hat man das obere Waldviertel infrastrukturell endgültig abgehängt. Die Frage ist wohl, ob wir uns das gefallen lassen?

Gegenkonzept Zukunftsregion Waldviertel: Gmünd-Schrems-Heidenreichstein

Es ist Zeit und mehr als überfällig, dass in unserer Region eine zeitgemäße und entsprechende Infrastruktur geschaffen wird. Die Zukunftsregion Waldviertel kann nur dort sein, wo die Städte Gmünd, Schrems und Heidenreichstein liegen. Hier wohnen allein in diesen Städten ca.14.000 Menschen und im engen Umkreis noch weitere Tausende. Daher muss hier vom Land NÖ endlich ein Investitions-Booster gesetzt werden. Die Stadt Schrems muss endlich direkt an die FJB angebunden werden – mit der Schiene und nicht nur mit einem Schild in Pürbacher-Bahnhof. Ergänzend zu den jetzt angedachten Straßenmaßnahmen. Siehe: Schrems Bahnhof Radweg wird angedacht - Pläne für B2-Verbreiterung: Fällt Schremser Ost-Ausfahrt? - NÖN.at (noen.at). Im Zuge eines FJB-Ausbaues muss auch endlich die Holz- und Nachhaltigkeits-HTL im Großraum Gmünd-Schrems angesiedelt werden. Schon allein aus Respekt an der Leistung und Wichtigkeit der Waldviertler Handwerksbetriebe. Was für die Stadt Horn gilt – muss auch für unsere Region im Norden gelten. Also Neubauten und Neutrassierungen auf der FJB-Strecke. Es gibt also gemeinsam viel zu tun, um schneller nach oben zu kommen - anstatt über Schuldige zu reden. Alle Entscheidungsträger, die sich bislang nicht für einen Vollausbau der FJB ausgesprochen haben, werden ihren Kindern diese Entscheidung einmal erklären müssen. Zudem ist jeder der meint, dass die FJB-Trasse zeitgemäß wäre, herzlich eingeladen sich einmal eine Zugfahrt nach Wien zu gönnen, um live zu sehen, was ZugpendlerInnen derzeit erleben. Jede Kurve ist Teil einer „Fahrt der Schande“ auf einer 150 Jahre alten, eingleisigen Strecke. Auf dieser Kurventrasse werden wir wohl nicht nach oben – in die Zukunftsregion Waldviertel - gelangen. Die Hoffnung stirbt jedoch zuletzt. Und wieder einmal ruht sie auf der nächsten Generation, das kennen wir ja schon seit 1989…

Darum setzen wir uns weiterhin für den Vollausbau der Franz-Josefs-Bahn ein.

Damit wir schneller oben sind!

Gerald Hohenbichler

Mitbegründer Pro FJ-Bahn