Impfgegner demonstrierten in Aschbach

Zu ihrem Artikel möchte ich ein paar Punkte aufgreifen.

Zu dieser Veranstaltung waren von mir selbst gezählte 657 Menschen beim Marsch anwesend.

Diese Menschen Impfgegner zu nennen und ein Symbolfoto mit einer geballten Faust zu verwenden

entspricht meines Erachtens purem Framing.

Vor Ort waren Menschen, welche ihre Grundrechte einfordern, selbst entscheiden wollen, ob sie an einer

"Impfung" mit noch nicht vorhersehbaren Langzeitfolgen teilnehmen wollen.

Sehr viele sind gegen den bereits vorhandenen indirekten und in Folge geplanten direkten Zwang zur Impfung,

Ausgrenzung von Menschen, welche eine andere Meinung vertreten, gegen die Spaltung der Gesellschaft, bis tief hinein in die Familien.



Ja, es flogen Steine, allerdings muss man diesem Anrainer hoch anrechnen, dass er nach diesem Ausraster versuchte,

sich bei den Teilnehmern dafür zu entschuldigen.



Mag schon sein, dass sich angesichts unverhältnismäßiger Maßnahmen, Anordnungen und Androhungen, Teilnehmer unangebracht artikulieren.



Die Einsatzeinheit "Lentos" aus OÖ, welche sich meist nicht unbedingt rühmen kann, zurückhaltend und ruhig zu agieren,

war an diesem Abend allerdings sehr zurückhaltend, wofür sich die Teilnehmer am Ende des Demonstrationszuges auch bedankten.



Eines haben die meisten Beteiligten gemeinsam! Angst, bis hin zu panischer Angst!

Egal, ob vor dem Virus, den Maßnahmen und deren Folgen, wirtschaftlichen Folgen, gesellschaftlichen Verwerfungen, Angst vor Jobverlust,

der Angst vor vernünftigen Gesprächen und Diskussionen, Angst vor experimentellen Impfstoffen mit Notfallzulassung und deren möglichen Nebenwirkungen!



Alfons Müller, Amstetten

Hinweis: Die Redaktion behält sich Kürzungen vor