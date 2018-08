In der Kirche muss Neues geschehen.

Sehr geehrter Herr Bischofsvikar Turnovszky,

Ich habe die Zellerndorfer Kirchenprobleme rund um Pfarrer Wladyslaw „Ladi“ Strus in den Medien verfolgt und muss gestehen, dass es mich überrascht und gewundert hätte, wenn Sie von Ihren vorgenommenen Vorsatz, Pfarrer Ladi zu versetzen, abgewichen wären, obwohl - wenn man es demokratisch betrachtet - ein Stimmverhältnis von 5:650 für Pfarrer Ladi gegeben hat.Was sind das für 5 Stimmen, die 650 aufwiegen? Sind das die, die an Alt-Pfarrer Mantlers Talarzipfel hängen und nicht einsehen wollen, dass auch in der Kirche Neues geschehen muss, damit auch in Zukunft noch Leute in die Kirche gehen?

Es muss doch ausschlaggebend sein, wie viele Leute ein Pfarrer in die Kirche bringt. Jetzt und in Zukunft. Wenn man in den Messen schaut, kann man sich schon ausrechnen, wer in ein paar Jahren noch da ist, weil die Jugend fehlt.

Ich habe auch mit Entsetzen Ihre Aussage vernommen, dass man Pfarrer Ladi einen Spitzel zur Seite gestellt hat. (Entschuldigung, Ihre Worte waren „Beobachter“, klingt ja besser.) Dieses Denunziantentum erinnert mich an ganz fürchterliche Zeiten. Was wirft man Ladi konkret vor? Dass er mit dem vor ihm bestimmenden Personenkreis nicht konnte und wahrscheinlich auch nicht wollte, weil er seine Ideen einbringe wollte, die ja, wie man sieht, viele Sympathien eingebracht haben?

Für diese Ideen, eine moderne, in die Zukunft blickende Kirche, hätte er von Ihnen Unterstützung gebraucht und nicht die, die an alten Traditionen hängen und nicht loslassen können. Sie ersuchen zwar mit schönen Worten und Ihrem Eingeständnis, Fehler begangen zu haben, um Verständnis, aber, um ehrlich zu sein, ich glaube diese Aufrichtigkeit nicht mehr.

Wenn man Pfarrer Ladi was vorwerfen kann, dann, dass er unbedingt Pfarrer werden wollte, und die Notsituation der Erzdiözese, für Zellendorf keinen Pfarrer zu finden. Auch er wurde gewarnt vor dem, was ihm erwarten wird, aber der Wunsch, Pfarrer zu werden, war zu groß.

Alles Gute für die Zukunft Ladi!

Hans Nimführ

Leserbrief zum Artikel: Nach Pfarrer-Versetzung: Bischof stellt sich den Fragen