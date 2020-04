An die Bürgermeister von Baden und Mödling!

Wie heißt es doch richtig: In der Krise zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen!

Die Bürgermeister der Gemeinden Baden und Mödling betreiben in der aktuellen schwierigen Situation Apartheidpolitik gegenüber – vor allem Wiener – Ausflüglern.

Was sie in guten Zeiten absolut befürworten, nämlich, dass die Geschäfte und Lokale von der Wiener Bevölkerung zahlreich besucht und mit dieser gute Geschäfte gemacht werden, veranlasst sie nun in Zeiten von Corona zu drastischer Ausgrenzungspolitik. Entsprechende Berichte in der NÖ siehe unten.

Anzeigen gegenüber erholungssuchenden Menschen, die nicht das Glück haben im Grünen zu leben, und Parkplatzsperren für Ausflügler sind der absolute Tiefpunkt eines friedlichen und empathievollen gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Auch wir besuch(t)en gerne Veranstaltungen und Lokale in Mödling, gehen gerne an so manchen Wochenenden in Baden einkaufen.

Nachdem wir jetzt von den Gemeinden Baden und Mödling erfahren haben, dass wir so unerwünscht sind, werden wir unser Besuchs- und Einkaufsverhalten in Zukunft umstellen und diese Ortschaften nicht mehr behelligen.

Ob die Betriebe und Lokale in diesen Regionen auch so glücklich darüber sein werden?

P.S.: Dank an Bürgermeister Kargl, wir kommen gerne nach Gießhübl!

Fam. DI Fischer

1230 Wien

