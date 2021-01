Die Forderung für einen schnelleren Abfluss der Hochwässer sehen die Naturfreunde Stockerau eher kritisch. So wie der Wald im Gebirge als sogenannter Bannwald Schutz vor Lawinen und Muren bietet, ist auch der Auwald in erster Linie ein Schutzwald. Mit seinen aufnahmefähigen und durchlässigen Böden, den vielen Mulden und kleinen Gerinnen wirkt ein intakter Auwald wie ein riesiger Schwamm. Er bindet überschüssiges Wasser und gibt es langsam ab. Wird so ein Schwammgebilde aber durchlöchert, so fließt das Wasser naturgemäß schneller ab. Und wohin? Zum nächsten Ort flussabwärts. Genau diesen Fehler haben jahrzehntelang die Gemeinden entlang der Donau betrieben. Mit dem Ergebnis von immer schnelleren und kaum mehr kontrollierbaren höheren Wasserständen. All diese Orte haben ihre Auslaufzonen und Schutzwälder zum Großteil abgeholzt oder sogar verbaut.

Diese Fehler hat auch Stockerau vermieden. Bei Hochwasser an der Donau dauert es oft Tage, bis auch in der Au das Wasser steigt. Und dann dauert es wieder einige Zeit, bis alles abfließt. Also eine erwünschte Verlangsamung der Hydrodynamik.

Und was die Gefahr für die Tiere bei Hochwässern angeht, sind nicht die hohen Wasserstände schuld. Um ja nicht die Tiere ans Nachbarrevier zu verlieren oder gar in die riesigen gerodeten und mit Hybridpappeln aufgeforsteten Bereiche eindringen zu lassen, wurden endlose, für Tiere unüberwindliche Wildzäune gezogen. Sehr wichtig und notwendig ist aber auch, dass durch länger stehende, hohe Wasserstände der immer mehr absinkende Grundwasserstand wieder aufgefüllt wird. Der Auwald samt seiner Tierwelt ist ein durch Jahrhunderte gewachsenes, perfekt angepasstes Naturjuwel, das wechselnde Wasserstände zum Überleben braucht.

Ich glaube, man sollte in dieses komplexe Ökosystem möglichst wenig eingreifen, um unseren Schutz – aber auch den Erholungswald – für unsere Gemeinde zu bewahren. Vielleicht wäre man mit den Schlagworten „Schutz für die Stadt, Wasser für die Au“ für die Zukunft gut beraten.

Werner Fürtner, NaturfreundeStockerau