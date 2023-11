Interesse für historische Geschehnisse nach wie vor sehr groß

Ich beziehe mich auf Ihren Artikel „200 Wanderer erlebten Heimatkunde“ wonach über 200 Menschen an einer historischen Wanderung zum ehemaligen Russenlager in der Nähe von Wultschau teilnahmen.

Mein Interesse rührt nicht zuletzt daher, dass mein Onkel Wilhelm Romeder in seinem Buch „Das Jahr 1945 in Weitra und Umgebung“ diesen Teil unserer Geschichte bereits 2003 genauestens recherchiert und aufbereitet hat. So ist beispielsweise von dem im Artikel zitierten „Russenstein“ ein Foto in diesem Buch und der genaue Wortlaut zu finden, den der Soldat Josef in den Granitstein im Jahre 1945 eingraviert hat.

Wer die Geschehnisse rund um das ehemalige Russenlager und andere interessante Begebenheiten aus unserer engeren Heimat aus dem Jahr 1945 genauer nachlesen will, dem sei die Lektüre des Buches von Wilhelm Romeder sehr ans Herz gelegt. Zugang findet man bei der Stadtgemeinde Weitra, wo das Buch aufliegt, oder direkt bei meiner Tante Sieglinde Romeder (Kontaktdaten der Redaktion bekannt).

Gerald Simon, Gmünd