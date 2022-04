Interessen aller Korneuburger werden nicht vertreten

So wie ich, wie die Anrainer vom Bahnhofsviertel und wie wohl tausende weitere KorneuburgerInnen stehen wir der von der ÖVP diktierten Korneuburger Raumplanungstaktik mit der 22. Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes hilflos und ohnmächtig gegenüber- denn abgegebene Stellungnahmen werden „NUR in Erwägung gezogen“.

Die Punkte 4 - 7 Gemeinderatssitzung 30.3.2022 wurden wegen m.E. begründeter Sitzungs- Unterbrechung durch die Opposition nicht behandelt. Wie soll der Punkt Lagerhaus behandelt werden, wenn der Bürgermeister angeblich nicht weiß, dass zwischen Raiffeisen,- Lagerhaus – und dem Wiener Garagenkönig Abmachungen über 2 stellige Millionenbeträge im Raum stehen?

Der Punkt 3 wurde trotz offensichtlicher kurzsichtiger Fehlplanung des Spar- Kreisverkehrs ohne Alternative beschlossen. (siehe meine E-Mails vom Mi. 30.03.2022) Warum wurde nicht das Areal Oase - Impfstraße Areal in der langfristigen Raumplanung berücksichtigt?

Die von Mag. Jürgen Schlechter „Nur zum Mitschreiben“ genannten Tagesordnungspunkte 1- 4 für die Sitzung am 4.4.2022 1 bis 4 werden wohl in der Gemeinderatsitzung am 4.4. 2022 von der ÖVP in undemokratischer Vorgangsweise unter Missachtung der vorliegenden Initiativanträge und gegen eine gewünschte Volks- Bürgerbefragung unter Bezug auf § 48(1) NÖ GO durchgepeitscht.

Will man mich und andere BürgerInnen zum Narren halten, wenn man mir anbietet, am 5.4 2022 von Hr. Ing Schenk „aufgeklärt“ zu werden, wenn am 4.4. 2022 die Punkte 1-4 bereits beschlossen wurden?

Die Alteingesessenen Korneuburger und wohl die meisten NeubürgerInnen wollen in einer auch für künftige Generationen gesunden Stadt mit Kleinstadtcharakter wohnen und nicht in einer mit 4 bis 6- stöckigen Wohnblocks verbauten Stadt mit ca.20.000 EW im Jahr 2031 in der man wegen „fließendem und ruhendem Verkehr“ nicht mehr seines Lebens sicher ist.

Bei dieser seit Jahren im „schlechten Stil“ mit „Anlass Widmungen“ (Stettnerweg 11- 15 – (nicht einmal richtig kundgemacht!) , Kreisverkehr Spar, Lagerhaus Areal etc.) geführten kurzsichtigen und gegen eigene im Masterplan genannte Ziele gerichtete Stadtplanung ist es für die Oppositionsparteien praktisch der einzige richtige Weg, gegen die ca.20.000 EW im Jahr 2031 statt 18. 000 im Masterplan 2036 vorgesehenen 18000 Einwohner vorzugehen.

Gleichzeitig liegt im Rathaus Volksbegehren „Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren” auf :

„Wir sind Bürgerinnen und Bürger, die sich seit vielen Jahren mit der im Land grassierenden Korruption sowie einer zunehmend fragwürdigen politischen Kultur beschäftigen. Unzählige neue Fälle, von schwerwiegendem Korruptionsverdacht bis zu massiven Angriffen auf den Rechtsstaat, verpflichten uns, unsere Stimme auch öffentlich zu erheben. Wir wollen nicht länger zusehen und starten daher dieses Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren“.

Kurt Rafalzi, Korneuburg

Reaktion auf den Leserbrief Schlechter Stil von Oppositionspolitik