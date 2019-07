Das ist nicht nur ein Affront gegenüber uns Frauen, sondern auch eine bewusste Missachtung von Sebastian Kurz, der mit dieser Aktion ins Lächerliche gezogen wird. So hat sich Sebastian Kurz das Reißverschlusssystem bei der Kandidatenreihung sicher nicht vorgestellt. Es ist auch eine schlechte Optik, dass die Listenplätze eins und zwei an den Bezirk Melk gehen, wenn es eine tatsächlich wählbare und engagierte Frau im Bezirk Scheibbs gäbe, interne Abmachungen hin oder her.

Sieht so der neue Stil der türkisen ÖVP aus? – Unehrlich gegenüber der Wählerin und dem Wähler und alles (Erlaubte) tun für den Machterhalt der Männer. – So „ehrlich“ war die ÖVP auch bei der Offenlegung der Parteispenden. Das ist der Samen für die Parteien-Verdrossenheit, den die ÖVP-Machtpolitiker hier unaufhaltsam säen. Welches Verständnis von Demokratie, Wahlen und Machterhalt um jeden Preis wird hier vermittelt? Erschreckend. Und dass viele Frauen und junge Menschen mit diesen männlichen Machterhaltungssystemen nichts am Hut haben (wollen), ist nur verständlich.

Angela Lahmer-Hackl, Haunoldstein

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Bezirks-Duo für die Wahl“ in der Melker NÖN, Woche 26, S. 34-35.