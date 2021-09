Lieber Herr Bürgermeister,

ich wende mich an Sie als oberste Baubehörde, ich lese in der NÖN, dass es einen Lückenschluss beim Radweg bei der Agnesbrücke gibt, es sieht sehr bunt aus, eigentlich schmerzt mich das viele rot in den Augen, denn ich dachte, es wird grüner in Klosterneuburg!

Alles Anders!

Dort wo Grünflächen waren, ist jetzt ein zubetonierter Radweg, der genau in der Mauer beim ehemaligen Weilguni endet!

Ich dachte, das ist ein Scherz. Auf dieser Mauer würde sich ein Graffiti gut mache – ,CRASH!’ oder so!

Auch die riesen Bauten auf dem Weilguni-Gelände tragen zur Versiegelung unseres schönen Klosterneuburgs bei! So viele Menschen auf so engen Raum, das schmerzt!

Da hat wieder jemand eine Lücke gefunden und macht ein gutes Geschäft. Da halten die Politik und die Bauträger zusammen.

Die Natur muss es büßen.

Auf den Fotos kann man gut erkennen, dass die Autos nicht schuld sind, denn die Parkplätze waren schon vorher da – nur der Randstein, der so schön mit rotem Band sichtbar gemacht wird, der ist neu, damit man drüberfallen kann!

Fazit: Was vorher Grünfläche war, ist nun Radweg!

Ist das der richtige Weg?

Riki Heuer, Klosterneuburg

Leserbrief zum Artikel „ Lückenschluss geschafft “.