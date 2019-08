Wie kann man einer Berufsgruppe gegenüber so gehässig sein? Wenn man mit der Arbeit der Bauern nicht vertraut ist, sollte man nicht so ein Urteil abgeben.

Schnell ist das Geld sicher nicht verdient, wenn von der Aufforstung bis zum Fällen eines Baumes 80 Jahre und mehr vergehen.

Wenn man dann als Lohn für seine Arbeit, je nach Beurteilung der Qualität (Klassifizierung) im Sägewerk oder Holzhandel, einen geringen bis kaum einen Erlös für den Baumstamm erzielt, wer wollte sich da nicht ärgern.

Ein Holz-LKW lädt ca. 30 Festmeter, die Schlägerung und Bringung kostet ca. 22 Euro pro Festmeter. Für das Käferholz bekommt man derzeit ca. 30 Euro pro Festmeter, dann bleiben für den Landwirt acht Euro pro Festmeter übrig, somit bringt eine ganze LKW-Holzladung nur 240 Euro! Neben dem Käferholz fällt auch noch Faserholz für die Papierindustrie an, welches derzeit unverkäuflich ist.

Wenn ein Arbeitender, gleich welcher Berufsgruppe, seine Arbeit gut verrichtet, möchte er auch seinen gerechten Lohn bekommen. Im Falle von ungerechten Kürzungen würde man auch hier mit einer Demo auf diesen Missstand aufmerksam machen.

Ich frage mich, wer hat von den Nichtlandwirten Eichen, Lärchen, Buchen, egal welche Baumart außer den so „einheimischen“ Thujen gesetzt? Nur die Landwirte sorgten in den letzten Jahrzehnten für den Wald, welcher gerne von allen als Erholungsraum in Anspruch genommen wird.

Den Klimawandel haben wir wohl alle verursacht, sei es durch Urlaube mit dem Flugzeug oder dem Kreuzfahrtschiff, den Forderungen immer exotische Früchte das ganze Jahr angeboten zu bekommen, den PKW Verkehr, etc. etc. Ein chinesisches Sprichwort sagt: Ein jeder kehre vor seiner Tür, dann wird die ganze Straße sauber sein.

Altbäuerin Valentina Gutkas, Pommersdorf, 3820 Raabs