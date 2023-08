Leserbrief Verschiedene Vorstellungen?

Symbolbild Foto: Shutterstock, All for you friend

E s müssen zwei Vorführungen an diesem Abend in Bad Vöslau gewesen sein, denn die im Artikel beschriebene hat es so nicht gegeben. Vielleicht liegt die Verzerrung ja an anschließender Krautsuppe und den Eismarillenknödeln?

Die Inszenierung - falls man hier überhaupt von eine solchen sprechen kann - war unterirdisch. Ein Gerüst vom Feuerwehrfest mit Monitor als visuelles Hintergrundgeräusch als "Kulisse". Die Sinnhaftigkeit, Textpassagen doppelt und dreifach zu wiederholen, lag wohl daran, den schlechten Ton auszugleichen. Oder lag es an der grölenden Version einer Bundeshymne, die in jedem Fußballstadion besser vorgetragen wird? Um es mit den Worten des Goleador auszudrücken: "Wus sui dus"? Philipp Hochmair hat es geschafft, im x-ten Abklatsch Jedermann komplett sinnentleert... ja, was? Vorzutragen? Nein, nichts ist hier von der ursprünglichen Idee übrig geblieben, außer der sich selbst überschätzenden Art der Hauptfigur des Abends. Von Reue auch nach dem Ende offenbar keine Spur. Kurt Razelli tat gut sich unter einer Maske zu verstecken. Er scheint Experte für gelangweiltes Publikum zu sein. Die Szenerie nach Ende des Stückes im Thermalbad erinnert an "des Kaisers neue Kleider"; verhaltenes Beklatschen, "weil es sich so gehört". Die Marketingabteilung hat offensichtlich keine Mühen gescheut das mit G'schichterln aus einer besseren Vergangenheit für die Presseaussendung aufzuhübschen. Michael Kopecky, Wimpassing/Leitha