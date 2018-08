Der Autor, die Exekutive und der zuständige Stadtrat weisen darauf hin, dass eine Problemlösung „nicht ausschließlich Polizeiaufgabe“ sei und es „lediglich zu einer Verlagerung des Problems“ kommen könnte. Dennoch wird im Artikel weiter nur über polizeiliche Maßnahmen geschrieben, so als ob dies die einzig mögliche Betrachtungsweise sei. Andere Sichtweisen des Problems werden nicht einmal angedeutet.

Die NÖN ist im Mehrheitsbesitz der Diözese St. Pölten. Auf deren Homepage prangt der Leitspruch „Christsein bewährt sich im Alltag, in der Nachfolge Jesu, in der konkreten Nächstenliebe, im geglückten Miteinander und Füreinander.“ Die katholische Kirche erhebt den Anspruch, das Wort Gottes zu verbreiten und beruft sich dabei auf die Bibel. In dieser ist bei Matthäus zu lesen „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35) und „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt 25,40).

Der Bibel ist weiters zu entnehmen, dass Jesus aktiv auf Aussätzige und Randgruppen der Gesellschaft zugegangen ist und sich so den Unmut etablierter Gesellschaftsvertreter zugezogen hat.

Dem Artikel liegt eine Diskrepanz zwischen dem vertretenen Anspruch und der Berichterstattung zugrunde. Die Beseitigung eines Ärgernisses wiegt schwerer als die Worte Jesu. Für den wirtschaftlichen Alltag sind die Inhalte der Bibel anscheinend nicht tauglich. Bedarf es Mutes, um im Alltag Christ zu sein? Wo finde ich diesen bei Ihnen?

Christian Rohr, Sieghartskirchen

Zum Bericht über das „Sandler-Problem“ am Kremser Bahnhofplatz (Kremser NÖN, 30/2018).