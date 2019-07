Jetzt ist es sicher zu spät, sich noch zu wehren. Ich habe mich bereits sofort nach den ersten Verdachtsmomenten an den Landeshauptmann und Landesrat gewandt, das war damals noch Herr Heuras, dann später nochmals Herr Wilfing.

Doch mir wurde mitgeteilt, dass es beschlossen und die Erhaltung in diesem Bereich zu teuer sei, denn die Gleisanlagen seien so heruntergekommen.

Ich habe auch Leserbriefe verfasst, erst dann wurden die Bürgermeister der betroffenen Gemeinde „munter“.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten habe ich wiederholt ans Land geschrieben, sich die Sache nochmals zu überlegen, denn es wird jetzt endgültig zerstört, doch dieser Zug ist abgefahren. Jetzt zu schreien, scheint mir sinnlos.

Nur verstehen kann man das Vorgehen nicht. Immer, wenn ich durch Oberösterreich fahre und sehe, wie in Grein die neuesten Garnituren im Taktfahrplan fahren, tut mir das Herz weh. In der Wachau macht man im Sommer eine Touristenattraktion, in Oberösterreich fährt man im Takt und die Gemeinden zwischen Emmersdorf bis Sarmingstein sind „gestorben“.

Wo sind die Zeiten, wo man mit einmaligem Umsteigen von Marbach bis Wien-FJ-Bahnhof fahren konnte? Das ist langfristig sicher keine gute Entscheidung gewesen, meine ich, noch dazu, wo man immer mehr vom Klimawandel redet, aber dann entsprechend „falsch“ handelt.

Die Bahn wurde ja durch einen unbrauchbaren Fahrplan ausgehungert. Man hätte die Bahn fürs Arbeitenfahren zuletzt nicht mehr nutzen können, früher ging das.

Josef Hahn, Marbach