Kabanen vor Start einräumen lassen.

Mit 29. Mai darf endlich auch das Thermalstrandbad Baden unter Einhaltung diverser Vorschriften und Einschränkungen wieder den Badebetrieb aufnehmen. Der Kauf der Saisonkarten ist – wie in der Vergangenheit– schon einige Tage voraus möglich. Das ist gerade in Zeiten wie diesen sehr vernünftig, da sich die Kunden dadurch auf mehrere Tage aufteilen und eine mögliche Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus somit wesentlich minimiert wird. Unverständlich ist allerdings, dass das Einräumen der Kabinen und Kabanen sowie die Schlüsselabholung erst ab 29. Mai, also an dem Tag, an dem schon der eigentliche Badebetrieb beginnt, gestattet ist. Bedingt durch diese Maßnahme ist – insbesondere bei schönem Badewetter – an diesem Tag ein Riesenandrang zu erwarten, der an Freitag, 13. März erinnert, als die Supermärkte gestürmt wurden. Wenn man von der Bevölkerung zu Recht „Augenmaß und Hausverstand“ einfordert, sollte dies auch für die für den Bäderbetrieb Verantwortlichen gelten. Es wäre sinnvoll, das Einräumen der Kabinen und Kabanen sowie die Schlüsselabholung bereits mit dem vorzeitig möglichen Kauf der Saisonkarten zu gestatten, unter der Voraussetzung, dass in dieser Zeit weder Bassins und Liegeflächen betreten werden dürfen.

Johann Turek, Baden