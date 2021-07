Als ehemaliges Mitglied des Zwettler Pfarrgemeinderats bin ich entsetzt, was sich gerade in unserer Pfarre abspielt. Da wäre zuerst die überraschende Abbestellung unseres Pfarrmoderators. Soweit ich das beurteilen kann, hat davon niemand im Vorfeld etwas gewusst. Was mich jedoch enorm betroffen macht, ist die teilweise anonyme Kampagne, die gegen einige Zwettler Personen, die sich Jahrzehnte lang um die pfarrlichen Belange eingesetzt haben, läuft. So erhalten etwa Pfarrmitglieder Mails mit Beschimpfungen auf unterstem Niveau. Glauben die Betreiber dieser Schmutzkübelaktionen tatsächlich, dass irgendjemand aus Zwettl verantwortlich für die Absetzung ist, dass sich ein Bischof, vor allem der aus der Diözese St. Pölten, zu einer kirchlichen Entscheidung drängen lässt? Ich bedanke mich beim Moderator für die sehr liebevoll gestalteten Gottesdienste und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute! Ich bitte aber auch die Pfarrbevölkerung, die aktiven und ehemaligen Vertreter im Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat „leben“ zu lassen. Andernfalls sehe ich große Probleme, zukünftig jemanden zu finden, der in einem der Gremien mitarbeiten und die Interessen aller vertreten möchte!

Manfred Schnabl, Zwettl