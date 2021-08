Bezugnehmend auf den Artikel „Kampf um jeden Baum in Mödling“ vom 28.7.2021 möchte ich Folgendes anmerken: Es geht nicht um Kampf, sondern um eine grundsätzliche Haltung Grünflächen, Blumen, Sträuchern und Bäumen gegenüber. Es wird Zeit, dass wir als Gesellschaft - allen voran die Stadtpolitiker*innen ALLER Parteien - begreifen, dass wir nicht länger Böden versiegeln, sondern dass wir, vor allem innerstädtisch, Grünflächen und Bäume als wertvolle Orte der Kühlung und der Sauerstoffproduktion begreifen.

Wir ALLE benötigen ja bekanntlich Sauerstoff zum Atmen. Einerseits sollten wir im Sinne des Artenschutzes und andererseits im Sinne der Selbstfürsorge achtsam mit Pflanzen aller Art umgehen. Darüber zu reden, dass einem die Natur am Herzen liegt und gleichzeitig darüber zu wettern, dass Radwege gebaut werden, ist ein – für mich – klarer Widerspruch. Es geht doch darum u.a. den CO2 Ausstoß in der Stadt zu verringern, Menschen zur Gesundheitsvorsorge zu mehr Bewegung zu motivieren und im Sinne des Allgemeinwohls und der Lebensqualität dafür zu sorgen, dass der Individualverkehr deutlich reduziert wird.

Das Argument den Trompetenbaum - zum Schutz der Bachmauer - gerade jetzt zu entfernen, ist aus meiner Sicht ein Scheinargument, geht es doch primär darum einen Bankomat zu errichten und etwa 10 m2 zu verbetonieren. Über die Sinnhaftigkeit an dieser Stelle lässt sich diskutieren. Das Flair des Platzes im Osten ist jedenfalls zerstört. Wenn der Schutz der Bachmauer tatsächlich so bedeutsam gewesen wäre, hätte der Baum, der sich vom Trompetenbaum vor dem Stadtladen ausgesamt hat, bereits vor etwa 20 Jahren entfernt werden müssen, zu einer Zeit als er noch klein und die Bachmauer intakt war. Die Mauer ist bereits kaputt und das wäre niemandem aufgefallen, wäre dort nicht ein Geldautomat aufzustellen.

Ansprechen möchte ich auch die in Ihrem Artikel als „Asphaltwüste“ bezeichnete Restitutagasse. Was gerne vergessen wird, ist die Tatsache, dass das Landesklinikum - logischerweise - mit einer Tiefgarage geplant war. Realität ist, dass diese nicht gebaut wurde. Eigentlich ist mir bis heute nicht klar warum. Diese Parkplatzmisere wird einerseits auf der im Gabrieler Viertel wohnenden Bevölkerung, andererseits auf dem Rücken der Patient*innen und Mitarbeiter*innen des Spitals ausgetragen. Warum auch immer die geplante Tiefgarage nicht gebaut wurde, die Situation hat dazu geführt, dass es vor dem Klinikum nun einen Parkplatz statt Erholungsraum für Patient*innen gibt. Der Radweg, das einzig zeitgemäße Bauwerk in dem Viertel, wird gerne, vor allem von der momentanen Stadtregierung angefeindet.

Insgesamt ein Trauerspiel, das wenig Empathie und keine Zukunftsorientierung der Akteur*innen für die dort lebenden Menschen sowie die Patient*innen und Mitarbeiter*innen des Spitals zeigt.

Susanne Bauer-Rupprecht, Mödling