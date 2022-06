Ich hatte am 13.06.2022 einen Termin in der Privatklinik Döbling zur Chemo.

Für die Aufnahme benötigt man einen gültigen PCR Test. In NÖ ist ein PCR Test 72 Stunden und in Wien nur 24 Stunden gültig.

Am Freitag 10.06 2022 14:58 Uhr machte ich einen Spucktest und bekam das Resultat am 11.06.2022. Also in NÖN gültig bis 13.06.,

in Wien ?????.

Zur Sicherheit einen 2. Test am 11.06.2022 um 11:13 Uhr . Das Resultat bekam ich am 14.06.2022

Ich weiß nicht wie die Klinik mit meinem ersten Test umgehen. Wenn die stur sind ???

Und das zweite Testergebnis kommt viel zu spät !!!Kann man sich auf NÖ Gurgelt verlassen oder nicht ???

Josef Wasser aus Korneuburg

Leserbrief zum Artikel "Suche nach PCR-Test wurde zu einer Odyssee"