Die Verfassung schützt weder eine Mehrheit noch eine Minderheit; sie schützt das Individuum; egal ob Christ, Agnostiker, Muslim, Jude, etc. – Religionsfreiheit; unerheblich, ob Frau mit Mann, Mann mit Mann oder Frau mit Frau – Persönlichkeitsrechte; unbedeutend, ob ein Mann Kindergärtner oder eine Frau Schlosserin werden möchte – Ausbildungs- und Erwerbsfreiheit. Interessant dabei ist, dass einige monarchische Herrscher, wie der preußische König Friedrich II – „Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden“ –, die Freiheit des Einzelnen offenbar besser verstanden haben als so manch demokratische Partei, die eine abendländische Leitkultur mit christlichen Werten einfordert – ist in dieser Weltanschauung beispielsweise Platz für einen Atheisten?

Ist solch ein Wahlprogramm mit der Trennung von Staat und Kirche vereinbar? Wenn jede/r in einem freien Staat im Rahmen der Gesetze so leben darf, wie er/sie will, dann führt dies selbstverständlich zu einer pluralistischen Bevölkerung.

Kann Vielfalt schädlich sein? Aus meiner Erfahrung – im Judo-Club Stockerau trainiert ein Querschnitt der Bevölkerung – unterschiedlichste Religionsbekenntnisse, verschiedenste Berufsgruppen; Grundwerte für dieses freundschaftliche Miteinander sind die Judo-Werte (Respekt, Wertschätzung, …).

In meinem Privatleben – Asieb Myri und Zeid haben meine Familie vergrößert; der eine ist wie ein Bruder und der andere wie ein Sohn für mich geworden; wir feiern zusammen das Zuckerfest, Weihnachten, Ostern etc.; unser Leben wird durch den jeweils anderen bereichert. Für dieses freie, respektvolle Zusammenleben bestimmt der österreichische Wert die Verfassung; dabei gilt sicherlich der Grundsatz des Philosophen Albert Camus: „Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis.“

Matthias Kubat, Stockerau