„So vielen Besuchern der Lilienfelder Tankstelle wird es kaum sauer aufstoßen. Die Tankstelle hat wohl kaum wegen zu hohem Andrang zugesperrt. Zudem gibt es in unmittelbarer Nähe, in Traisen, drei Tankstellen. Daher wird sich auch der Pächter zurückziehen. In Zukunft wird es in unserem Lande immer weniger Tankstellen geben, dafür werden die Stromtankstellen mehr werden. Da kann man tun, was man will, ein neuer Pächter wird es also schwer haben.

In Hohenberg gibt es schon lange keine Tankstelle mehr, trotzdem gibt es keine Probleme. Man wird sehen, was die Zukunft bringt.“

Johann Scherzer, Hohenberg