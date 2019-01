Durch ihn hat mich Musik immer durch mein Leben begleitet: erst war er mein Klavierlehrer, dann war da der Kammerchor, der Kirchenchor, die Bands in Baden, in denen ich gesungen habe und später meine eigene Band – das wäre ohne ihn, seine musikalische Leidenschaft und seine Ermutigung nie so geschehen!

Auch den Abenteurer Willy werde ich nie vergessen - der auf Probewochen für Chorwettbewerbe auch mal mit uns „Choristas“ in die Berge ging; und den Schelm Willy – der auf so mancher Jugendmusikwoche noch um 2h morgens Kartoffel mit Ei gekocht hat – für sich und für alle, die da noch wach waren….

Willy hat mein Leben und das vieler (seinerzeit) junger Menschen geprägt. Ich kann ihm dafür nur von Herzen danken. Willy Kreuzer war ein wunderbarer Mensch voller Charisma, begnadet als Musiker. Danke für alles, Willy!

Dr. Angelica Dawson, Baden

Leserbrief zum Ableben des Badener Komponisten, ehemaligen Lehrers und Alpinisten Willy Kreuzer