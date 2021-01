Unbestritten dürfte sein, dass der Stadtturm neben dem ehemaligen Klarissenkloster, dem Stift samt Kirche, dem Schloss und der Burgruine zu den markantesten Bauwerken der Stadt zählt und daher von überragendem ideellen Wert ist. Der Gedanke, dieses Bauwerk dem Eigentum der Stadt einzuverleiben, ist daher naheliegend, verlockend und logisch.

In Anbetracht der finanziellen Lage der Gemeinde wären allerdings bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, was nicht leicht fallen dürfte. Die kolportierte bzw. geschätzte Gesamtsumme von 800.000 Euro für den Ankauf und die Sanierung ist aus dem laufenden Budget natürlich nicht zu bestreiten.

Sollte es dem Bürgermeister allerdings gelingen, die angeblich so guten Beziehungen zum Land unter Beweis zu stellen und eine großzügige Unterstützung zu erreichen, könnten wir uns eine Finanzierung wie folgt vorstellen: durch weitere Verhandlungen zur Senkung des Kaufpreises, intensive Gespräche mit dem Land zur Lukrierung von Förderungen, Gespräche mit privaten Sponsoren (Banken, namhaften Betrieben etc.), den Verkauf des ehemaligen Zeughauses in Unterloiben an einen einheimischen Bedarfsträger für Wohnraum (kein Verkauf von Weingärten!) und die Inanspruchnahme eines langfristigen und günstigen Kredites.

Unter strikter Einhaltung dieser Bedingungen haben wir eine monatliche Belastung der Gemeinde von rund 1.500 Euro errechnet, was auch unter den momentan herrschenden Verhältnissen leistbar erscheint. Aufgrund des geringen Platzangebotes erscheint uns die Nutzung als Mini-Museum mit zwei Themen (Richard Löwenherz und Schlacht bei Loiben) die einzig realistische Möglichkeit zu sein.

Hierfür müssten allerdings Dauerleihgaben des NÖ Landesmuseums und anderer Museen sowie allenfalls private Leihgaben aufgetrieben werden. Diese entsprechend anzukündigenden Sehenswürdigkeiten zusammen mit dem sensationellen Ausblick von der Dachterrasse des Turmes sollten Besucher in ausreichender Anzahl anlocken und Eintrittsgelder einbringen. Insgesamt könnten der Ankauf, die Sanierung und intelligente Nutzung des Stadtturmes den angestrebten Qualitätstourismus fördern.

Auch wenn sich unüberwindliche Schwierigkeiten einer positiven Entscheidung entgegenstellen sollten, darf es aus freiheitlicher Sicht kein Denkverbot geben.

Stadtrat Dr. Helmuth Weiss,

Gemeinderat Mario Eggharter,

FPÖ Dürnstein