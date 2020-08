Es gilt, die Aufmerksamkeit auf ein Anwesen mit historisch wertvollen, wunderschönen Gebäuden und erhaltenswürdigen Altbaumbestand zu richten. Es handelt sich um 20 Hektar Grünfläche und einen an den gemeindeeigenen Burgerhofwald angrenzenden Wald. Das Areal hat beste Anbindung an die B 25 und ist nahe genug am Ortskern, sodass die Stadt wirtschaftlich von einer Nutzung des Lehenhofs profitieren würde. Vielen Scheibbser BürgerInnen liegt dieses Areal am Herzen, da es Ihnen tägliche Naherholung bietet. Es geht bei der Forderung, ein Angebot zu legen, darum, etwas Zukunftsbringendes für folgende Generationen zu tun, ein Stück Lebensraum für uns alle und die ökologische Vielfalt zu sichern.

Auf der einen Seite werden Millionen unser aller Steuergelder in Straßen- und Brückenbau investiert, um den Autoverkehr zu fördern. Auf der anderen Seite gebe es keinen Euro für die gemeindeeigene Entwicklung von Liegenschaften und öffentlichem Raum.

Alice Obermann, Scheibbs