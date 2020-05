Statt ins Kino kam ich mit Schädelbasisbruch ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt fanden Straßenarbeiten statt, weshalb die Fahrbahn rechts außen – wo sich üblicherweise die Verkehrsfläche eines Radfahrers befindet – der Länge nach aufgefräst und geschottert war. Auch für einen Autofahrer kann das Nichtvorhandensein eines Warnschildes bei schlechter Sicht unangenehm sein – für einen Radfahrer kann so eine Situation zum gefährlichen Sturz führen.

Warum erzähle ich das in Zusammenhang mit dem Projekt „Radweg in der Redtenbachstraße“? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass es höchste Zeit ist, Radfahrer als vollwertige Verkehrsteilnehmer in Mobilitätskonzepten mitzudenken und einzuplanen. Das beinhaltet, deren Interessen und Schutz ernst zu nehmen und mögliche Gefahrenquellen für diese zu erkennen und zu verhüten. Vielen ist nicht bewusst, dass zahlreiche Alltagsradfahrer selbstverständlich auch bei kaltem Wetter, Dunkelheit und rund ums Jahr mit dem Fahrrad ihre Wege zurücklegen.

Ich persönlich hatte das Glück, mich von dem Unfall wieder ganz zu erholen, glaube aber, dass solche Unglücke mit dem richtigen Mindset vermeidbar sind. Der lang versprochene Radweg zwischen Waidhofen und der Bachwirtsiedlung ist kein Geschenk, sondern eine Notwendigkeit.

Elisabeth Austaller, Waidhofen/Wien