Hinter uns liegen Jahre der wohl auch klimawandelbefeuerten Trockenheit, unter denen auch die Landwirtschaft litt und in denen Hochwässer weitgehend ausgeblieben sind – an der March gab es fünf Jahre hintereinander keines der sonst jährlichen Frühjahrshochwässer.

Dies hat sich 2019 mit einer kleinen Hochwasserwelle wieder geändert. Begleiterscheinung nicht trockener Jahre waren nicht erst in jüngerer Zeit Gelsen. Will man diese bekämpfen, so gibt es nach Jahren, wo dies nicht erforderlich war, eben heuer wieder ordentlich zu tun.

Das ist aber kein Grund, diese Situation derart überzudramatisieren. Es mag nach der großen Dürre schon ungewohnt geworden sein, aber nüchtern betrachtet waren die aktuellen Hochwasserwellen keinesfalls von außergewöhnlicher Dimension.

Wolfgang Rehm, Umweltorganisation „Virus“

Zum Bericht „Mit Helikopter gegen Gelsen-Invasion“ aus der letztwöchigen NÖN-Ausgabe.