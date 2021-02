Kein Impftermin in der Gemeinde zu bekommen .

Ich habe heute versucht für meine 85 jährige Mutter die in häuslicher 24 h Betreuung ist einen Impftermin zu buchen, es war leider kein Termin in meiner Gemeinde zu bekommen und wann ein Termin in unserer Nähe zur Verfügung ist konnte man nicht erfahren.