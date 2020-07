Die Stadtgemeinde stellte auf beiden Fahrtrichtungen die Hinweistafeln „Bitte nicht so schnell“ auf, sogenannte „Haifischzähne“ wurden als Bodenmarkierung angebracht. Die vereinbarten digitalen Geschwindigkeitsanzeigen fehlen aus nicht bekannten Gründen nach wie vor.

Ich möchte gerne klarstellen, dass es mir bei dieser Angelegenheit nicht darum geht, sich als „lästiger“ Anrainer wichtig zu machen, sondern ausschließlich um die Sicherheit unserer Bürger, vor allem der besonders gefährdeten Kinder und gebrechlicheren Personen.

Unsere Argumente – Hauptdurchzugsstraße, enormer Pkw- und Lkw-Verkehr, Kurvenbereich, zwei Autobushaltestellen, Zufahrt zum Bahnhof, 50/km-Beschränkung wird großteils nicht eingehalten, Laternenbeleuchtung bei vorhandener Verkehrsinsel wird mehrmals jährlich umgefahren, geringe Investitionskosten – wurden vom Sachverständigen mit folgender Begründung abgeschmettert: Für einen Schutzweg überqueren laut Statistik (!) zu wenige Bürger die Straße, er müsse sich an die Vorgaben der Bundesregierung halten.

Meines Erachtens werden hier der Sinn des Anliegens und die Besorgnisse nicht richtig eingeordnet, womöglich sogar negiert. Oder hat doch das politische Gezanke (schwarz-rot) die Hand im Spiel? Dabei ist es ganz einfach: Jedes Menschenleben zählt. Nachdem klar war, dass dieser „Kampf gegen Windmühlen“ nichts fruchtet, schlug ich eine 30/km-Beschränkung vor.

Die Gefahrensituation würde dadurch entschärft und ist meiner Meinung nach gerechtfertigt, denn gleich anschließend befindet sich zusätzlich eine Zu- und Ausfahrt der Rot-Kreuz-Bezirksstelle. Der Sachverständige: Was glauben Sie, wie viele Anrainer eine 30 km-Beschränkung fordern? Wie gesagt, nichts verstanden . . .!

Unsere Polizei hat eindeutig viele wichtige Aufgaben. Wünschenswert wäre bei besagter Kreuzung eine tägliche Präsenz in den Morgen- und Mittagsstunden und ein regelmäßiges Vorgehen gegen Temposünder.

Ich hoffe, dass es nicht so geschieht, wie es immer ist: Es muss etwas passieren, damit was passiert!

Gerhard Holzapfel

Gewerkschaft VIDA, Ortsgruppe Herzogenburg

