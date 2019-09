Somit kamen die Kinder auch nicht zu Hause an. Die Eltern suchten besorgt ihre Kinder, die immer noch wartend an der Bushaltestelle Schule standen. Nach einem Telefonat mit der Leitung der Buslinie, erhielt ich eine Entschuldigung und war der Meinung, es lag ein einmaliges Versehen vor, der Fehler würde innerhalb der Buslinie behoben werden. Doch auch am darauffolgenden Tag kam um 11.37 Uhr kein Bus.

Unverständlich, dass der Bus in der ersten Schulwoche noch bei der Schule gehalten hat und in der zweiten auf einmal nicht mehr. Bis jetzt hat man sich auf den Busplan verlassen können, es hat die letzten Jahre immer gut funktioniert. Würde es zu Mittag eine Aufsicht oder Warteklasse für die Buskinder geben, müssten wir Eltern uns in solch einem Falle keine so großen Sorgen machen. Kein Wunder, wenn sich auch die Kinder Gedanken machen und fragen, ob morgen der Bus eh kommt oder sie gar nicht mehr mit dem Bus fahren wollen.

Karin Grabner, 3264 Gresten

Leserbrief zum Bericht „Bus-Chaos erhitzt die Gemüter“ in der Erlauftaler NÖN Woche 37/2019.