Man kann von den Plänen rund um das Wellnesshotel in Mistelbach halten was man will, es wäre nur eines der vielen Projekte, bei denen offenbar niemand der Entscheidungsträger über die (Nicht-)notwendigkeit weiterer Bodenversiegelung nachdenkt. Auch anderswo zeigt sich, dass Entscheidungen der Politik entweder nur Lippenbekenntnisse oder nicht bis ins Letzte durchdacht sind.

Ein seit vielen Jahren notwendiger Schritt, das nördliche Weinviertel mit öffentlichem Verkehr zu erschließen, wird endlich umgesetzt. Es wird ein langer Weg die Leute aus ihrer mobilen Bequemlichkeit zu holen, aber die Basis ist nun da und das Klimaticket steht vor der Tür.

Umso erschreckender ist es, dass für den Busparkplatz in Poysdorf wieder hunderte Quadratmeter verbaut und versiegelt wurden, womit sich das Bild der südlichen Ortseinfahrt der selbst ernannten Weinstadt nahtlos an das einer fürchterlichen Industrieansiedlung annähert, statt einem einladenden Tourismus-und Weinort.

Viele Studien zeigen, wie dramatisch sich die Versiegelung entwickelt und wie sie sich auswirken wird. Wir können nur hoffen das unsere Verantwortlichen in Bund, Land aber auch regional, wie heißt es zuletzt weit verbreitet „nachhaltig“ denken UND handeln im Umgang mit unseren Ressourcen. Das Weinviertel muss sich seine Natur und Ländlichkeit mit aller Kraft erhalten.

Markus Reidlinger, Poysdorf

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.