Als Privatperson möchte ich den Leserbrief von Frau Roberta Blanda auf Seite 17 nicht unwidersprochen lassen. Ein Schildbürgerstreich wäre es, die beiden betroffenen Haltestellen Unter Oberndorf und Hofstatt auf ewig so zu belassen, wie sie sind. Die beiden Stationen sind kaum oder gar nicht barrierefrei im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes zugänglich, von ausreichenden Parkmöglichkeiten einmal ganz zu schweigen.

Die Aussage, dass dort keinerlei Investitionen notwendig wären, entbehrt also jeglicher Grundlage. Die kolportierte Frequenz, die auch nicht besser wird, wenn man 70 Personen zum Fototermin für die NÖN auf den Bahnsteig beordert, rechtfertigt dort aber keine sündteuren Umbauten. Ich bin kein Freund von Busersatzlösungen, aber im gegenständlichen Fall kann ich dem etwas abgewinnen. Vor allem für ältere Menschen, denen das Bergaufgehen schwerfällt, ist ein barrierefreier Bus auf der Hauptstraße mit Halt im Ortszentrum sicher die bessere Lösung, als eine Haltstellte 50 Höhenmeter über dem Talgrund.

Das Angebot des VOR, einen stündlichen Bus in jede Richtung mit Anschluss zum schnellen REX in Eichgraben und Neulengbach führen zu wollen, stellt daher für Unter Oberndorf und Hofstatt in meinen Augen keine gravierende Verschlechterung dar. Die typische Haltung „Wenn ich nicht bekomme, was ich will, sollen es auch andere nicht besser haben“, spiegelt sich in der Aussage zu Maria Anzbach wider.

Dort ist die Frequenz seit Einführung der in der Hauptverkehrszeit halbstündlichen REX-Halte so massiv gestiegen, dass die Park&Ride-Anlage bereits einmal vergrößert werden musste und noch immer zu klein ist. Dort macht ein Um- und Ausbau auch Sinn, um die ohnehin stark frequentierten Park&Ride-Anlagen in Neulengbach und Eichgraben zu entlasten. Abschließend noch zur Befürchtung eines höheren CO2-Ausstoßes durch die Busse: Wie unlängst zu lesen war, beabsichtigt das Land NÖ mittelfristig den Einsatz von Elektrobussen zu forcieren und wir reden hier von Maßnahmen, die frühestens 2025 greifen werden.

Josef Mayer, Maria Anzbach