Das ist nun keine Rückkehr zur „Blockwart-Mentalität“, wie manche Antwortschreiber*innen es online bezeichnen, aber m.A. nach doch ziemlich unnötig. Vor allem, weil im Artikel daneben sehr sachlich berichtet wird, dass es vielfältige Gründe dafür gibt, in einen anderen Bezirk zu fahren. Das sollte einem eigentlich auch der Hausverstand sagen, aber der ist wahrscheinlich gerade beim Billa Klopapier kaufen. Und es gibt auch gute sowie vollkommen legale Gründe, mit einem W-Taferl ins Waldviertel zu fahren.

Natürlich gibt es schwarze Schafe und Unbelehrbare, die gibt es immer. Sie kaufen z.B. 20 Doppelpackungen Klopapier und nehmen es so denen weg, die es brauchen. Oder sie kaufen für sechs Monate Lebensmittel, die dann originalverschweißt in der Mülltonne landen. Und das, obwohl in jeder Minute klar war, dass die Geschäfte, in denen es Güter für den alltäglich Gebrauch gibt, immer offen bleiben würden.

Auf Seite 6 der gleichen Ausgabe liest man übrigens, dass alle bisher im Bezirk Gmünd bekannten Corona-Fälle „importiert“ waren. Daraus schließe ich, dass die Erkrankten den Bezirk verlassen haben und im Nachbarbezirk mit einem „fremden“ Taferl unterwegs waren. Hat sie dort mit der Infektion nach Meinung der Leserbriefschreiberin die gerechte Strafe für ihr „Fehlverhalten“ ereilt?

Wäre es nicht angebracht, dieses Thema ein bisschen gelassener anzugehen? Und wäre nicht vor allem eine behutsamere Wortwahl angebracht? Es herrscht keine „Feindschaft“, und Möchtegern-Vernaderer sollten nicht in die Nähe von totalitärem Gedankengut gebracht werden. Die Zeit ist schwierig genug, machen wir sie nicht durch das Aufreißen von Gräben, die nur mühsam wieder zugeschüttet werden können, noch schwieriger.

Martin Hetzendorfer, Heidenreichstein