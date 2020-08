„Keinen politischen Show-Akt abliefern!“.

Als politischer Mensch habe ich immer aufmerksam die politische Entwicklung der Stadt Neunkirchen mitverfolgt. Seit Jänner 2020 bin ich als neuer Gemeinderat nunmehr aktiv für die Stadt Neunkirchen im Einsatz. Meine Motivation ist stets, mich für die Bevölkerung meiner Heimatstadt zu engagieren. Ich lege dabei viel Wert auf Zusammenarbeit mit allen Parteien.

Völlig desillusioniert werde ich allerdings, wenn ich aus den Medien erfahre, dass ein Sta(d)ttfest von SPÖ und FPÖ organisiert wird. SPÖ und FPÖ, die ständig von Zusammenarbeit reden! Zwei Parteien, die der Absage des Stadtfestes zustimmen, um nur kurz darauf politisches Kleingeld zu machen, indem sie eine „Ersatz“-Veranstaltung organisieren.

Ich bin sehr dafür, dass die Stadt Neunkirchen belebt wird! Ich arbeite gerne mit, damit Bewegung in die Stadt kommt! Aber: Die Pandemie hat sich niemand ausgesucht! Die Stadt hat über 300 Stunden an Arbeit in die Planung des Stadtfestes investiert und dann schweren Herzens die Vernunft walten lassen, um die Gesundheit der Menschen zu sichern und somit das Stadtfest abgesagt.

Als Gemeinderat ist es mir wichtig, für Neunkirchen zu arbeiten und nicht auf dem Rücken der Gesundheit der Bevölkerung einen politischen Show-Akt abzuliefern. Also bitte: Ideen zur Belebung der Stadt Neunkirchen sind gut, aber: Wir sind noch mitten in der Pandemie und dürfen diese nicht ignorieren, sondern haben die Pflicht, respektvoll miteinander umzugehen – auch auf dem politischen Parkett!

Leopold Thomas Berger,

ÖVP-Gemeinderat