Der neue Kindergarten in der Mitterau ist nur über den Fuß- und Radweg durch den Park zu erreichen. Da werden die Rettung und die Feuerwehr im Notfall große Probleme bekommen.

Daneben befinden sich ein Spielplatz und der „Schwarze Platz“ – allerdings an der meist befahrensten Straße der Stadt Krems, der S 5. Die Kinder sind damit ständig dem Lärm und den Abgasen ausgesetzt. So schaut man in Krems auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Es ist nur zum Schämen und traurig!

Engelbert Winterleitner, Krems