Unsere Kinder werden seit Jahrzehnten liebevoll von den Betreuern der Werkstätte begleitet. Daher erscheint es für uns als sehr schade, dass Artikel wie über jenen Autisten, der von Mitarbeitern gefesselt wurde, ein schlechtes Licht auf die Einrichtung werfen.

Der Mann, der mit einer Schere und Fußtritten auf seine Mitklienten losgegangen ist, stellte eine Gefahr dar. Wir sind daher den gekündigten Betreuern dankbar, dass sie ihre Klienten vor der Aggression dieses Mannes beschützt haben. Situationen wie diese erfordern besser qualifiziertes Personal und eventuelle Zusatzbetreuer.

Theoriekurse zur Deeskalation sind gut, aber in der Praxis ergeben sich Momente, in denen blitzartig Aktionen zum Schutz anderer gesetzt werden müssen. Wie soll dies möglich sein, wenn am Personal gespart wird?

Christine Schartner