Es war schön zu sehen, wie solidarisch unsere Nation agieren kann. Die Kombination aus den getroffenen Maßnahmen und der Solidarität der Gesellschaft sorgten für die Rettung vieler Menschenleben. Als Side Effect fühlte man sich als Radfahrer so sicher wie noch nie. Die ersten Lockerungen brachten mich wieder auf den Boden der Realität. Warum aber schaffen wir es, die Schwächsten unserer Gesellschaft während des Coronavirus zu schützen und die Radfahrer werden im Straßenverkehr ihrem Schicksal überlassen? Die Radfahrer sind die schwächsten Glieder im Straßenverkehr. Ich denke nicht, dass die Solidarität der Bevölkerung zwischen den Schwächsten in der Gesellschaft und den Schwächsten im Straßenverkehr unterscheidet. Wenn wir also die Radfahrer im Straßenverkehr schützen wollen, braucht es konsequentere Maßnahmen.“

Mario Schramböck, Waidhofen