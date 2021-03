Tatsache ist, dass die Corona-Pandemie gefährlich und noch nicht ausgestanden ist. Tatsache ist aber auch, dass laut meiner Einschätzung diese Bundesregierung die Pandemie für ein Machtspiel missbraucht. Die Menschen werden immer mehr in ihren Rechten eingeschränkt und unterdrückt. So wird mit Verordnungen – inzwischen gibt es davon hunderte – jede Woche neues festgelegt.

Dabei werden die fragwürdigsten Beschneidungen kundgetan. So wird zum Beispiel zwischen den Bezirken Neunkirchen und Wr. Neustadt kontrolliert, ob keine ungetesteten Personen die Bezirke verlassen. Ich frage mich, was dieses sinnlose Getue soll, zumal in diesen Bezirken ohnehin die gleichen Maßnahmen gelten. So wird die Exekutive, die permanent unterbesetzt und überlastet ist, dazu ausgenutzt, die Macht dieser Bundesregierung zu demonstrieren. Diese wollte eine Testpflicht einführen und man hat dies endlich auf diese Weise erreicht. Ich bin sicher, dass diese Regierung auf das stolz ist.

Extrem finde ich auch, dass zum Beispiel Demonstrationen erlaubt sind – laut Gesundheitsminister ist das ein Grundrecht –, ein Besuch der eigenen Familie jedoch fast unterbunden wird, in dem nur eine Person eines anderen Haushaltes getroffen werden darf. In geschlossenen Räumen müssen FFP2-Masken getragen werden, sofern sich in einem Raum zwei Personen befinden. Im Parlament sitzen massenhaft Maskenverweigerer und tun dies ungestraft.

Anstatt solche Erfindungen in Erlassformen wiederzugeben und eine Pressekonferenz nach der anderen abzuhalten, sollte sich diese Regierung darum kümmern, die Bevölkerung zu impfen. Die Bestellung von Impfstoffen wurde verschlafen, der Bundeskanzler greift, um von der Misere abzulenken, die EU an. Er rühmt sich noch damit, was er in dieser Hinsicht geleistet hat. Erreicht wurde jedoch überhaupt nichts! Angriff ist aber offenbar die beste Verteidigung. Diese Regierung sollte sofort zurücktreten, um die Geschicke des Landes und der Bevölkerung wirklich kompetenten Politikern zu überlassen!

Andreas Pfeifhofer,

Neunkirchen

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.