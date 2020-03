Zuerst einmal ein Dankeschön für die ausführliche Berichterstattung unserer Jahreshauptversammlung. Als Obfrau des Weinbauvereines Königstetten darf ich folgendes ergänzen:

Ich möchte betonen, dass die Vorschläge und Meinungen des Bezirksweinbauvereinsobmannes nicht der Weg sind, den wir generell in Königstetten gehen. Einen Keil zwischen konventionelle Weinbauern und Biowinzer zu treiben ist das Letzte, was wir in diesen Zeiten brauchen können. Egal, für welche Bewirtschafttungsform wir uns entscheiden, für alle sollte gelten: So wenig wie möglich und so viel wie notwendig.

Die Gründe, warum wir uns in unserer kleinstrukturierten Region nicht für den Bioweinbau erwärmen können, sind folgende: Im Bioweinbau ist es punktgenau erforderlich, einen Schutzbelag auf Blätter und Trauben aufzubringen, damit der Pilz nicht angreifen kann. Das heißt, wenn der optimale Zeitpunkt da ist, MUSS der Winzer fahren. Bei uns führen viele Winzer den Weinbau im Nebenerwerb, das heißt im Klartext, es besteht manchmal ZEITLICH nicht die Möglichkeit, diesen Schutzbelag zum optimalen Zeitpunkt aufzubringen. Zweitens sind unsere Weingärten Hanglagen und kleinere „Fleckerl“ – so ist es auch technisch und maschinell eine Herausforderung. Wenn es geregnet hat, ist es oft nicht sofort möglich, wieder zu fahren (Rutschgefahr).

Unsere Lösung ist der gesunde Mittelweg, so verwenden Betriebe in Königstetten seit Jahren neben herkömmlichen systemischen Pflanzenschutzmitteln auch biologische Mittel, um die Reben und Trauben vor Pilzbefall zu schützen, und produzieren „kontrolliert integriert“.

Schade ist, dass in der Weinbewertung des Biosphärenparks Wienerwald seit Jahren nur Biowinzer zugelassen sind, Gespräche mit dem neuen Management sind geplant.

Gerald Hemmelmayer setzt mit seiner Aktion „Wiederansiedlung des Wiedehopfs“ einen weiteren Akzent, den wir als Weinbauverein gerne unterstützen. Gemeinsam mit der FUER und Birdlife wurden geeignete Standorte gesucht, um die von ihm gezimmerten Nistkästen aufzustellen.

Noch eine Bitte zum Abschluss: Unterstützen Sie bitte diese Aktionen! Wenn Sie beim Spaziergang oder Wandern Nistkästen sehen, bitte diese in Ruhe zu lassen. DANKE!

Gabriela Nagl-Neuhold,

Königstetten

Ich war einigermaßen entsetzt über das Berichtete in dem Artikel. Da gibt es eine Mäuseplage, und man verlangt nach Gift. Da fragt man sich schon, wie es möglich ist, dass ökologisches Denken auch im 21. Jhdt. so gar nicht durchgedrungen ist. Mittlerweile sollte es sich doch herumgesprochen haben, dass es keine isolierten Maßnahmen gibt. Endlich ist auch im Gartenbau durchgedrungen, dass der automatische Griff zur chemischen Keule nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann - wo bleibt diese Erkenntnis im Weinbau? Wer jahrzehntelang sämtliche natürlichen Feinde der Mäuse verfolgt, darf sich nicht wundern, wenn sich die Mäuse dann vermehren. In Niederösterreich werden (natürlich illegal, aber leider trotzdem immer wieder) Greifvögel abgeschossen und vergiftet, man erregt sich über jagende Silberreiher auf den Feldern, Krähen und Elstern, es stehen Marderfallen herum, und die Füchse werden eifrig bejagt - und dann gibt es Mäuseplagen, Überraschung, Überraschung!

Wer Mäuse bekämpfen will, muss ihre Fressfeinde fördern. Also: Ansitzstangen für Greifvögel anbieten, Nistkästen für Käuze, Totholz- und Steinhaufen als Deckung für Hermelin und Mauswiesel anlegen, und vor allem die Mäusefresser nicht umbringen!

Traudl Grabherr, FUER Königstetten