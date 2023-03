Kostenschätzung für Varianten fehlt noch

Wenn Leser Johann Schmidl schreibt, bei der Veranstaltung am 13. Februar habe es eine gute Auflistung aller Argumente für und gegen eine Verlegung der Gemeindestube gegeben, muss er bei einer anderen Veranstaltung gewesen sein als ich. Der Bürgermeister trug zwar korrekt vor, was in dieser Angelegenheit bisher geschehen ist, das war aber ganz bestimmt keine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen.

Wenn der Leserbriefschreiber von einer „Volksabstimmung“ spricht, unterliegt er einem Irrtum. Es ging bei der Sammlung von Unterstützungserklärungen um die Frage, ob eine Volksbefragung (!) stattfinden soll. An das Ergebnis dieser Befragung ist der Gemeinderat nicht gebunden, aber das deutliche Ergebnis von 209 Unterschriften sollte der ÖVP doch zu denken geben. Bis es zu dieser Befragung kommt, werden der Bevölkerung auch mindestens zwei Varianten samt Kostenschätzung vorgelegt werden, sodass jeder wissen wird, worum es genau geht.

An die Loibener Bevölkerung, die entweder gar nicht in die Altstadt fahren darf oder dort keinen Parkplatz findet und sich dann nach einem längeren Fußmarsch die 20 Stufen hochquälen muss, wird anscheinend gar nicht gedacht.

FPÖ-Stadtrat Dr. Helmuth Weiss, Unterloiben