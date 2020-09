Ja, heuer ist alles anders. Ja, als Veranstalter braucht man Mut. Ja, der Korb- & Handwerksmarkt in Schönbach am 15. August hat stattgefunden. Ja, es galt verpflichtend Mund-Nasen-Schutz in den Innenräumen und war keine Diskussion. Ja, es waren „nur“ 467 registrierte Gäste und nicht wie von einigen befürchtet überrannt. Ja, rund 50 Besucher verwehrten sich gegen die Registrierung. Ja, dann durften sie nicht ins Haus und fuhren wieder nach Hause. Ja, die Umsetzung der Hygiene- & Präventionsmaßnehmen war aufwendig aber machbar. Ja, es hat Musik gespielt und die Musikanten haben sich gefreut endlich wieder vor Publikum zu spielen. Und ja, die Gäste waren entspannt und froh endlich wieder eine Veranstaltung besuchen zu dürfen. Ja, die Veranstaltung war dennoch ein Erfolg frei nach dem Motto „a bisserl was is no immer gscheiter wie nix“.

Ein dringender Appell an alle Gewerbetreibenden, Veranstalter, Kulturschaffende und Entscheidungsträger in der Region. Um im Herbst, Winter und Frühjahr Veranstaltungen durchzuführen brauchen wir Kreativität und Mut. Alle Veranstaltungen einfach abzusagen beeinträchtigt das dörfliche, soziale und wirtschaftliche Leben in unseren Gemeinden. Unser Vorteil gegenüber den Städten ist Freiraum und den sollten wir nutzen. Zum Beispiel muss ein Kirtag nicht auf 200 Laufmeter beidseitig gestellt sein. Dann teilt man diesen halt auf 600 Meter und einer Straßenseite ein. Inzwischen werden viele Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch hier bedarf es gewisser Kreativität im heurigen Jahr. Als Aussteller ist es natürlich angenehmer seine Waren im warmen Räumen zu präsentieren, wer aber was verkaufen will muss heuer eventuell mit einem Außenstand vorlieb nehmen, wenn es das Produkt zulässt.

Gibt es keine Herbst- & Weihnachtsveranstaltungen wird im nächsten Frühjahr die Durchführung von Frühjahrsaktivitäten wie Ostermärkte, Hausmessen, Frühjahrskonzerte bis hin zum Maibaumaufstellen schwer argumentier bar sein. Vor allem auf welchen Grundlagen sollen die Behörden entscheiden? Eigenverantwortung wird ständig von oben gepredigt, jedoch braucht es auch Verantwortung bei den Entscheidungsträgern vor Ort. Daher Mut & Kreativität sind gefragt und nicht Resignation damit wir die nächsten Monate nicht ständig abgesagt, abgesagt lesen müssen.

Wie es trotzdem gehen kann haben wir mit dem Handwerksmarkt Small Baby Elefant statt XL aufgezeigt und hoffen in der nächsten WIKI eine kreative Lösung für unsere Dorfweihnacht in Schönbach präsentieren zu können.

Auch wenn manche den Spruch schon nicht mehr hören können hat er seine Gültigkeit: „zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“ – hat schon DI Adi Kastner immer gesagt.

Franz Höfer, Schönbach