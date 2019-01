...Als langjähriger Verantwortlicher für den Standort Krems war dies auch schon zu meiner Zeit ein uralter Wunsch der Kremser Politik, der aus meiner Sicht nur dann realisierbar wäre, wenn die Stadt den Aufwand des Unternehmens (mehrere hunderttausend Euro!) abdeckt. Eine Wirtschaftlichkeit hatte, hat und wird eine derartige Verlegung nämlich niemals haben, damit ist sie unternehmensseitig nicht genehmigungsfähig. Ganz zu schweigen von den laufenden Mehrkosten, da ja eine Regelung des Werkszutrittes für die Mitarbeiter, die direkt aus Lerchenfeld kommen, geschaffen werden müsste.

Der Kremser Bürgermeister, den ich im übrigen sehr schätze, ist wohl der Letzte, der sich hier „ärgern“ sollte, ist er es doch, der nun endlich nach langen Jahren die Früchte einer gemeinsamen Entscheidung zwischen der Stadt und dem Unternehmen genießen kann. Damals wurden vom Unternehmen – im besten Einvernehmen mit der Stadt und ohne wirtschaftliche Not – die wertvollen Gründe „An der Schütt“ zum Zwecke einer grossen Betriebsansiedlung und Schaffung hunderter Arbeitsplätze verkauft. Dass hier erst jetzt auf die Zielgerade eingebogen wird, ist wohl wieder eine andere Geschichte.

Der geplante Kreisverkehr an der Kreuzung der Straßen An der Schütt und Doktor-Franz-Wilhelm-Straße kommt vorerst nicht. | Foto: Johann Lechner

Ärgern könnte man sich als Aktionär der voestalpine allenfalls über die lokale Geschäftsführung, die bei einer derartigen Diskussion nicht schon von Anfang an klar und deutlich Stellung bezogen hat. Und noch eines: So sehr die Bewohner der Symalenstraße vom Lkw-Verkehr betroffen sind – eine „Verkehrsberuhigung“ der Transporte vom und zum Werk ist das letzte, was wir dem Werk und seinen Mitarbeitern wünschen sollten. Glück auf!

Mag. Wolfgang Spreitzer, Stratzing

Zum Bericht „Kreisverkehr liegt auf Eis“