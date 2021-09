Krems – St. Pölten ist Stiefkind der ÖBB.

Dass auf der Bahnstrecke zwischen Krems und St. Pölten uralte Retro-Garnituren eingesetzt werden – laute Dieselstinker ohne Klimaanlage –, sind die Bahnbenützer ja schon gewöhnt. Und daran wird sich wahrscheinlich so bald auch nichts ändern. Aber es dürfte sich bei den ÖBB nicht herumgesprochen haben, dass auch in den Sommermonaten zahlreiche Passagiere den Zug benützen, darunter auch viele Radtouristen. Doch weil in den Sommerferien keine Schüler unterwegs sind, setzen die ÖBB fast durchwegs Einfachgarnituren ein. Da zwängen sich dann viel zu viele Passagiere in den engen Triebwagen.

Dass dabei der nötige Abstand zwischen den Fahrgästen nicht eingehalten werden kann, versteht sich von selbst. Und das Auto stehen zu lassen und klimafreundlich den Zug zu benützen, das wird einem so auch abgewöhnt. Während auf anderen Strecken die ÖBB stolz auf ihre modernisierte Flotte verweisen, verkommt die an sich gut frequentierte Strecke zwischen Krems und St. Pölten so zu einem rollenden Schrottplatz, wo man das Leben auf fragwürdige Weise „in vollen Zügen“ genießen kann.

Mag. Helmut Wagner, Mautern