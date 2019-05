Als ich den Artikel „Braune Flecken auf der Weste der Grünen in Stockerau?“ gelesen habe, war ich etwas verärgert über die einseitige Berichterstattung des Autors, das bewusste oder unbewusste Schwiegen über das Engagement das Matthias Kubat in den letzten Jahren beispielsweise zum Thema Asyl in Stockerau gezeigt hat und die Darstellung von Herrn Kubat als „rechten Angstmacher“. Der Artikel klingt für mich eher wie ein persönlicher Feldzug gegen Kubat, als eine sachliche Darstellung der Fakten.

Matthias Kubat ist seit mittlerweile zwölf Jahren ein guter Freund von mir und wer ihm einen Mangel an Haltung, Charakter und Respekt zuschreibt, der weiß vielleicht auch nicht, dass er selbst jüdische Wurzeln hat.

Wer sich selbst ein Bild von Matthias Kubat’s grüner Seite machen möchte, kann zu seiner Buchpräsentation „Einsame Begegnungen“ am 12.06.2019 im Raiffeisensaal in Stockerau kommen. Der Erlös aus den Buchverkäufen geht zur Gänze an den Lions Club Burg Kreuzenstein.

Andreas Oberbauer

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Liste WIR! erhebt Vorwürfe gegen Grüne-Kandidat Kubat“.