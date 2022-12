Kritik am Neustart des Direktzuges Wien-Gmünd-Prag

nun so gut, oder nicht so gut. laut meinen informationen gibt es in den nortica-garnituren keinen speise- oder buffet-wagen. ein äußerst mageres und mickriges service, passend für viele initiativen dieser landesregierung für das waldviertel. 5 stunden ohne speis und trank gibts nicht mal in den schulen....

eines ist damit vorprogrammiert, wenig service, wenig auslastung, ergo wette ich darauf, dass diese zugverbindung in einem jahr vergangenheit ist, mit schleritzkos bedauern, dass das angebot ja nicht angenommen wird. frage: ist dieser herr landesrat nicht aus dem waldviertel???

Gerhard Grubeck aus Gmünd

NÖN Leser über den Neustart für den Direktzug Wien-Gmünd-Prag

