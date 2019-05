Dass gerade dem grünen Gemeinderat Matthias Kubat, der sich in Stockerau für Asylwerber einsetzt und in Kürze ein Buch über deren Fluchtgeschichten präsentieren wird, vorgeworfen wird, in einer FPÖ-nahen Zeitschrift radikale Ansichten vertreten zu haben, ist an sich schon bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist allerdings der Umstand, dass diese Schmutzkampagne von der Bürgerliste „WIR!“ geführt wird, an deren Spitze selbst zwei ehemalige FPÖ-Stadträte stehen.

Offensichtlich ist einzelnen Vertretern dieser Liste jedes Mittel recht, um einerseits das eigene Geltungsbedürfnis zu befriedigen und andererseits davon abzulenken, dass die Liste „WIR!“ – abgesehen von der öffentlichen Diffamierung der Funktionäre anderer Parteien – kein wirkliches Konzept hat. Zumindest Letzteres ist auch den Stockerauer Bürgern nicht entgangen, die bei der vergangenen Gemeinderatswahl unmissverständlich zu verstehen gegeben haben, was von einer solchen Liste zu halten ist.

Ob die Liste „WIR!“ eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den vermeintlich von Kubat stammenden Wirtschaftsaufsätzen bis dato deshalb gescheut hat, weil es ihr an der hierfür notwendigen Kompetenz in den eigenen Reihen fehlt, kann dahingestellt bleiben.

Tristan Lind

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Liste WIR! erhebt Vorwürfe gegen Grüne-Kandidat Kubat“ und zu „Kubat zu Vorwürfen: „Bolek darf nicht urteilen““