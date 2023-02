Kritik an VPNÖ nach Besuch in Gmünd

Es mag ein Zufall gewesen sein oder auch nicht, dass die NÖ Partei-Hanni am letzten Wahlkampftag nach Gmünd kam. Aber das brachte keinerlei Nutzen mehr, denn sowohl in Gmünd hatte die VP einen dem Landesdurchschnitt entstrechenden Absturz von rund 10 % in Gmünd.

Aber noch schwerer hat es die LAbg. Margit GÖLL in ihrer Gemeinde mit weit über dem Landesdurchschnitt liegendem Verlust in der Höhe von 15 %, nämlich von 2018 mit damals 63 % auf nunmehr 48 %.

Es lässt sich streiten über die Ursachen, aber es gibt einen schweren Kritikpunkt, nämlich das "drüberfahren der Partei über das Volk" und ihre Entscheidungen im vernetzten Strickwerk der "strukturellen Korruption" nur für die nahestehenden Klientel's.

Soweit die kurze "Analyse". Es bedarf mehr als nur "Zweifinger-Fotoshootings" mit politischen Marionetten-Puppen.

Gerald Hohenbichler, Gmünd/Wien