Kritik an „zweierlei Maß“ bei Events: „Mir geht das Geimpfte auf“

In der Tischlerei Melk wird man mit 2,5G UND FFP2-Maske drangsaliert (das ist auch der Grund, warum ich alle Karten zurückgegeben habe), in Pöchlarn werden Veranstaltungen, wo vielleicht 50 Leute auf zugewiesenen Sitzplätzen sitzen, einfach abgesagt. Aber im Kemmelbacher Bermuda-Dreieck ist Party bis in die Nacht hinein, 3G reicht hier - also auch ein Wohnzimmertest. In der Region Mank, lt. Berichterstattung das Epizentrum im Bezirk, findet am Sonntag eine Halloween-Party in der Bauhalle mit sicher hunderten Menschen ohne Maske statt. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Während die einen (Wachaukultur, NÖKu) päpstlicher als der Papst sind und noch mehr Besucher mit zweifelhaften Vorgaben (die wie letzten Freitag sechs Stunden vor der Vorstellung bekanntgegeben werden) vergrault werden, feiert man anderorts Party, als ob es kein Morgen geben würde. Entweder halten sich alle daran, dass der Scheiß-Virus endlich verschwindet, oder man lässt uns Volk endlich mit neuen wöchentlichen Verordnungen in Ruhe.

Peter Pruzina aus Melk

Leserbrief zum Artikel "Corona-Hochburg Bezirk Melk: Diese Events sind abgesagt"